Помолодел и стал брутальнее: Ирина Агибалова из «Дома-2» удивила снимком мужа, отдыхающего на Кипре

Бывшей участнице «Дома-2» Ирине Агибаловой в Сети часто указывают на то, как неважно выглядит ее муж Юрий Васильевич. Мол, она сама стройна, тратит деньги на пластических хирургов, косметологов и красивую одежду, а супруга держит в «черном» теле.

Ирина Александровна дала ответ всем злопыхательницам, обвиняющим ее в плохом обращении с мужем. Сейчас пара находится на Кипре, и именно оттуда Ирина Агибалова поделиласьс совместным фото с Юрием Васильевичем, на котором он выглядит помолодевшим мужчиной в самом расцвете сил.

«Просто мы», — подписала Ирина Агибалова селфи.

Подписчикам на этот раз понравилось, как выглядит Юрий Васильевич. Они отметили, что пребывание на Кипре пошло ему на пользу.

«Ничего себе! Юре Кипр северный пошел на пользу. Он, как будто, брутальнее стал, что-то в нем поменялось», «Вы классные! Дополняете друг друга», «Это не просто мы, а вы просто на счастливейшие — мама, папа, дедушка и бабушка», — высказываются в Сети.

Напомним, сейчас на Кипре находится все семья Агибаловых – Ирина Александровна с мужем, дочь Ольга с детьми и дочь Маргарита, которая с мужем и детьми уже почти два года живет на Кипре.

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