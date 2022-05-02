Зеленоглазая шатенка: Татьяна Навка показала красавицу-дочку от Александра Жулина

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в браке с известным фигуристом, а ныне тренером Александром Жулиным родила свою старшую дочку Сашу.
Второго мая у наследницы знаменитостей день рождения. Саше Жулиной исполнился 21 год.
Татьяна Навка публично поздравила старшую дочку с днем рождения, показав ее снимок. В кадре Саша Жулина предстала, вероятно, готовой отмечать свой праздник.
У нее красиво уложены волосы и макияж, который делали профессионалы.
У Саши красивые зеленые глаза, и визажист это подчеркнул. Она шатенка с локонами, которые красиво струятся по плечам.
«Мой лучший комплимент от бога, моя поддержка и мудрость. Ты выросла в красивую, умную, обаятельную и очаровательную девушку!» — сделала комплименты дочери Татьяна Навка в телеграм-канале.
Подписчики Татьяны Навки присоединились к ее словам. Они поздравили Сашу Жулину с днем рождения и сделали комплименты ее красоте.
Смотрите также
Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.