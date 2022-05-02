Зеленоглазая шатенка: Татьяна Навка показала красавицу-дочку от Александра Жулина

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в браке с известным фигуристом, а ныне тренером Александром Жулиным родила свою старшую дочку Сашу.

Второго мая у наследницы знаменитостей день рождения. Саше Жулиной исполнился 21 год.

Татьяна Навка публично поздравила старшую дочку с днем рождения, показав ее снимок. В кадре Саша Жулина предстала, вероятно, готовой отмечать свой праздник.

У нее красиво уложены волосы и макияж, который делали профессионалы.

У Саши красивые зеленые глаза, и визажист это подчеркнул. Она шатенка с локонами, которые красиво струятся по плечам.

«Мой лучший комплимент от бога, моя поддержка и мудрость. Ты выросла в красивую, умную, обаятельную и очаровательную девушку!» — сделала комплименты дочери Татьяна Навка в телеграм-канале.

Подписчики Татьяны Навки присоединились к ее словам. Они поздравили Сашу Жулину с днем рождения и сделали комплименты ее красоте.

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