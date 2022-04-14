«Было бы разумно»: Александр Жулин – об окончании карьеры Камилы Валиевой

Фигуристка в 15 лет стала олимпийской чемпионкой в командных стартах.

Олимпийский чемпион по танцам на льду, тренер и экс-муж Татьяны Навки Александр Жулин оценил высказывание 15-летней Камилы Валиевой относительно идеализации Олимпиады. Он поддержал ее мнение о том, что идеализировать Игры не стоит. К тому же, неизвестно, поедут ли вообще россияне на следующие старты.

А вот относительно карьеры Валиевой известный тренер уже имеет собственный прогноз. Совпадает ли он с планами самой фигуристки, неизвестно.

«Если Камила решит закончить профессиональную карьеру, то она несколько лет еще покатается как любитель, чтобы что-то заработать. Это было бы разумно», — рассказал сайту Sport24 Жулин.

Камила Валиева, напомним, стала фигуранткой допингового скандала на минувших Олимпийских играх в Пекине. У нее в пробе был обнаружен запрещенный ВАДА препарат.

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