«Я встречаю свой личный Новый год!»: Татьяна Навка отмечает свое 47-летие

Фигуристка поделилась новым фото в особенный день.

Татьяна Навка уже много лет выступает на льду. Она завоевала большое количество наград, включая олимпийское золото. В последние годы фигуристка уже не участвует в соревнованиях, но создает красочные ледовые представления. Более того, по ее стопам пошла дочка Надежда. Девочка учится в первом классе и успешно ездит на соревнования, принося домой медали.

Навка 13 апреля отмечает день рождения. Обычно спортсменка устраивала праздник для друзей, а с утра ее поздравляют родные и близкие. Мужем фигуристки является Дмитрий Песков.

А от прошлых отношений у нее есть взрослая дочка Саша Жулина. Обычно свободное время спортсменка проводит с семьей. Татьяна поделилась снимком, на котором предстала с мерцающем платье с разрезом и золотистых туфлях.

«С долей юмора, отличным настроением, верой в лучшее, энергией весны и пробуждения я встречаю свой личный Новый год!» — написала именинница.

Друзья и поклонники принялись ее поздравлять.

«С днем рождения тебя. Любви и здоровья в семье», — написал Эдгард Запашный. «Таня, дорогая! С днем рождения! Пусть будет мир в душе и на Земле!» — присоединился фотограф Владимир Широков. «С днем рождения, красивая счастливая женщина», «Вы — очаровательная, я вами восхищаюсь», «С днем рождения, прекрасная, талантливая, обворожительная Татьяна!» — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!