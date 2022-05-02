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«Мой лучший комплимент от бога»: Татьяна Навка рассыпалась в комплиментах дочери от Александра Жулина

Наследница прославленной фигуристки Татьяны Навки Саша Жулина отмечает день рождения.

«Мой лучший комплимент от бога»: Татьяна Навка рассыпалась в комплиментах дочери от Александра Жулина
Татьяна Навка. Фото: соцсети

Второго мая день рождения у дочери прославленных фигуристов Татьяны Навки и Александра Жулина. Саше Жулиной исполнился 21 год.

Татьяна Навка публично поздравила дочку с красивой датой, посвятив ей пост в своем телеграм-канале.

«Моя гордость, моя любовь, моя невероятная дочь, с днем рождения! Это великое счастье, что ты у меня есть, безумно горжусь и люблю тебя! Мой лучший комплимент от бога, моя поддержка и мудрость.

Ты выросла в красивую, умную, обаятельную и очаровательную девушку! Пусть в твоей жизни все сложится в сто раз лучше и успешнее, твой путь обязательно будет интересным, увлекательным и успешным, а мы тебя во всем поддержим и поможем», — написала Татьяна Навка.

Публикацию она сопроводила снимком Александры, на котором та предстала красавицей с роскошными волосами.

Дочь Татьяны Навки Александра Жулина.
Дочь Татьяны Навки Александра Жулина. Фото: t.me/navkatatiana

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