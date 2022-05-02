«Мамаша Вагаши»: жена Петросяна Брухунова предстала с маленьким сыном на ступенях храма

В марте сыну известного юмориста Евгения Петросяна и его молодой жены Татьяны Брухуновой исполнилось два года.
Ваган растет смышленым мальчиком, его родители, а особенно, мама прикладывают максимум усилий к тому, чтобы малыш гармонично развивался.
В эти выходные вместе с Ваганом Татьяна Брухунова посетила храм. В микроблоге она поделилась снимком, на котором запечатлена вместе с сыном на ступенях храма Рождества Иоанна Предтече на Пресне в Москве.
«Та, что воспитывает живую душу, — талантливее любого живописца или ваятеля».
Иоанн Златоуст», — написала под фото Татьяна Брухунова.
Публикацию она сопроводила хештегом «Мамаша Вагаши». Интересно, что сумка, с которой Татьяна Брухунова вышла на прогулку с Ваганом имеет такой же принт.
Одеты мама и сын в одной тональности. У Татьяны Брухуновой тренч цвета хаки, а у Вагана парка защитного оттенка.
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