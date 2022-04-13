«Я никуда не уезжал»: Евгений Петросян сделал заявление на фоне новостей о побеге звезд из России

Известный юморист Евгений Петросян обратился с просьбой уважительно относиться к его коллегам, большинство из которых остались на родине.

Писатель-сатирик и артист юмористического жанра, 76-летний Евгений Петросян в своих соцсетях высказал возмущение тем, как публичные люди стали пренебрежительно высказываться о его коллегах.

В частности, негодование Петросяна вызвала программа Соловьева, в которой говорили об уехавших из России юмористах.

Евгений Ваганович в своем видеообращении заметил, что большинство его коллег остались на родине, в том числе, и он сам.

«Я, например, как и многие мои коллеги, никуда не уезжал. Я здесь. Об этом можно судить по моим многочисленным публикациям, — сказал Евгений Петросян. — И когда я узнал о спецоперации, я немедленно позвонил руководству телевидения и сказал, что, если будут фронтовые бригады, я готов записаться и поехать поддерживать дух наших бойцов. Почему я должен оправдываться, в конце концов? Что такое? И сейчас в Министерстве обороны в отделе культуры планируются мои выступления перед ранеными. И что? Я должен об этом заявлять громогласно? Я никогда о своих деяниях так не заявляю. Но сейчас я вынужден это сделать. Я прошу не говорить о юмористах в пренебрежительном тоне».

Напомним, Евгений Петросян высказался еще и об уехавшем в Израиль Максиме Галкине, давая понять, что не видит в этом ничего катастрофического.

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