Татьяна Брухунова: как познакомилась с Евгением Петросяном, родила от него сына и при чем тут Елена Степаненко

Татьяна Брухунова стала знаменита благодаря удачному замужеству. Ее супруг — известный юморист, народный артист России Евгений Петросян. Но порой девушку тяготит такая слава, ведь ей нередко прилетает хейт от недоброжелателей в Сети, а после свадьбы ее и вовсе окрестили разлучницей. Впрочем, обо всем по порядку.

Татьяна Брухунова: детство

Татьяна Брухунова родилась в Туле 13 марта 1989 года. Ее воспитывали мама с бабушкой, так как отец рано ушел из жизни. С детства будущая знаменитость тянулась к шоу-бизнесу, начав вести в старших классах фанатскую страницу своего любимого кумира Авраама Руссо. И по окончании школы отправилась в Москву поступать в Государственный институт культуры и искусств, где получила образование по специальности «Менеджмент».

Поскольку Татьяна Брухунова не дает интервью, неизвестно, есть ли у нее братья или сестры. Сама девушка предпочитает говорить о себе лишь то, что считает нужным, а не то, о чем ее спрашивают.

Татьяна Брухунова: карьера

В Театр эстрадных миниатюр Евгения Петросяна Татьяна Брухунова попала студенткой — ей было 18 лет. Здесь она проходила практику и зарекомендовала себя как трудолюбивый специалист. Поэтому Евгений Ваганович предложил ей продолжить карьеру.

Брухунова была назначена помощницей директора Театра Юрия Дитковича. Среди функций, которые выполняла молодой специалист, было ведение интернет-сайта жены Евгения Петросяна Елены Степаненко.

Когда Диткович скоропостижно скончался, молодая заместительница заняла его пост, возглавив Театр и став его самым молодым директором за всю историю. В ее обязанности входила организация концертов, а также ведение сайта основателя учреждения, Евгения Вагановича. Сколько зарабатывает сегодня Брухунова, она не разглашает.

Татьяна Брухунова: личная жизнь

В настоящее время Татьяна Брухунова замужем за Евгением Петросяном. Свадьбу они сыграли в декабре 2019 года и до последнего скрывали свои отношения.

На фоне счастья молодоженов скандально прогремел длительный бракоразводный процесс сатирика и его бывшей жены Елены Степаненко. И неудивительно, что Татьяну Брухунову обвинили в распаде семьи. Однако сама девушка уверяет, что ничей брак она не рушила и никого не уводила.

Роман Брухуновой и Петросяна начался в 2013 году. Об этом молодая жена сатирика рассказала сама в программе Дмитрия Борисова «Эксклюзив». Девушка подчеркнула, что на тот момент Степаненко и Петросян уже не жили вместе. Поэтому она со спокойной совестью вступила в отношения.

За время романа Брухуновой и Петросяна на девушку обрушились и обвинения в корысти. Мол, столь велика разница в возрасте — он старше нее на 44 года, — и ни о какой любви речи не может быть, а ей нужны лишь его имя и деньги. Однако пара не только до сих пор вместе, но теперь еще и воспитывает малыша — в марте 2020 года они стали родителями мальчика Вагана.

Поскольку Татьяна Брухунова скрывала беременность и никто не видел ее с животиком, то по сей день вокруг истории с рождением сына ходит слух о суррогатной матери. Хотя сама молодая жена отрицает сей факт и уверяет, что выносила и родила лично.

Рассекретить наличие ребенка Евгений Петросян решил сам. В свой 75-летний юбилей сатирик опубликовал фотографию с шестимесячным крохой и заявил на всю соцсеть, что это — Ваган Евгеньевич Петросян. Сынишку назвали в честь дедушки.

Развод Петросяна и Степаненко

История с разводом Петросяна и Степаненко тянется, к слову, до сих пор. Спустя почти 30 лет брака супруги долго делили совместно нажитое имущество, в ходе тяжб выяснилось, что они действительно не жили последние 15 лет вместе, а лишь создавали иллюзию счастливых отношений.

Лишь совсем недавно Мосгорсуд поставил точку в деле о разводе. Степаненко подавала апелляцию на прошлогоднее решение Хамовнического суда, потому что ее не устроило, как между ними распределили имущество.

Теперь супруги удовлетворены окончательным вердиктом. Делили бывшие муж и жена много: коллекцию картин, антиквариат, многочисленную недвижимость. Все — строго пополам: 12 квартир, 5 машино-мест, внушительная коллекция предметов искусства (54 картины, среди которых работы Шишкина, Поленова, Матисса, Айвазовского, Боголюбова, и еще 5000 других коллекционных вещей от антиквариата и редких книг до фарфора и скульптур), стоимость которой начинается от 1,5 миллиарда рублей.

Татьяна Брухунова сегодня

Жена Евгения Петросяна регулярно ведет аккаунт в соцсети. Рост Брухуновой составляет 168 см, вес 55 кг, и она обожает модно и дорого наряжаться, поэтому в ее профиле можно найти фото в самых разных трендовых нарядах.

Кроме того, Татьяна — настоящая хозяюшка и любит, когда стол ломится от яств. Она нередко делится рецептами самых разных блюд, но сама предпочитает выпечку и сладости.

Сына Вагана молодая мама показывает, но с неохотой. Несмотря на то что она ни разу еще не продемонстрировала его анфас, многочисленные подписчики девушки уверяют, что сынишка — настоящая копия мамы.

Весной 2022 года в Сети появилось фото Татьяны Брухуновой из театра, на котором прослеживается намек на округлившийся животик. Пошли слухи о второй беременности жены Петросяна. Сама Татьяна не подтвердила, но и не опровергла свое «интересное положение».

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.