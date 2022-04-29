«Не только доброе слово, но и веселое»: Евгений Петросян выступил в госпитале перед ранеными

Писатель-сатирик и артист юмористического жанра Евгений Петросян выполнил благородную миссию. Он поддержал раненых бойцов, находящихся на лечении в госпитале имени Бурденко.

В актовом зале госпиталя Евгений Петросян выступил перед военнослужащими, а затем и пообщался с ними. Солдаты с удовольствием фотографировались со знаменитостью, а Евгений Петросян никому не отказывал в совместных снимках.

«7 центральный военный клинический авиационный госпиталь. Наши бойцы идут на поправку. Дай бог здоровья! И вот теперь им необходимо не только доброе слово, но и веселое. Юмор ведь настраивает человека на оптимистический взгляд на жизнь. А настроение пробуждает веру в то, что все будет хорошо», — поделился Евгений Петросян в микроблоге.

Напомним, ранее Евгений Петросян попросил не стричь всех юмористов под одну гребенку и не отзываться о них пренебрежительно. Сделал он это после передач Владимира Соловьева, которые были посвящены побегу некоторых артистов из России.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.