«Первый канал, 7 мая!»: Цискаридзе впервые заговорил о замене Галкина в «Сегодня вечером»

Николай Цискаридзе подтвердил, что стал ведущим программы «Сегодня вечером» на главном телеканале страны, заменив на посту Максима Галкина. Ведущий, напомним, улетел в Израиль вместе со своей семьей.

Артист выставил в свой телеграм-канал проморолик о праздничном выпуске программы, где он занимает центральное место среди гостей: Натальи Варлей, Родиона Газманова, Ларисы Лужиной, Анастасии Макеевой.

«Дорогие друзья! Первый канал, 7 мая, 21.30! «Сегодня вечером», — анонсировал выпуск шоу Николай Цискаридзе.

Правда любимец российской публики не уточнил, будет ли он постоянным ведущим или с ним кто-то еще будет работать над выпусками. Анастасия Волочкова, например, тоже претендует на эту роль. Она утверждает, что ее представитель даже имел беседу с администрацией Первого на эту тему.

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