«Уже позвонила в редакцию!»: Волочкова вместо Галкина намерена стать ведущей на Первом канале

Анастасия Волочкова считает, что может работать в паре с Николаем Цискаридзе.

Николай Цискаридзе стал новым ведущим программы Первого канала «Сегодня вечером», заменив на посту Максима Галкина. Кадры свежего выпуска, который только отсняли, но еще не пустили в эфир уже есть на просторах Интернета.

В качестве звездный гостей в студию проекта пришли Анастасия Макеева, Наталья Варлей, Родион Газманов, Лариса Лужина.

Коллега Николая Цискаридзе балерина Анастасия Волочкова с восторгом восприняла новость о том, что Максиму Галкину подобрали такую замену (правда, пока неизвестно навсегда или временно). И заявила, что могла бы составить с ним великолепный дуэт.

«Это же круто! Я должна быть соведущей на той программе вместе с Цискаридзе. Я не просто этого хотела бы, я уже сегодня позвонила в редакцию Первого канала вместе со своим директором», — сказала артистка корреспондентам «КП-Петербург».

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