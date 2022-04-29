Первые кадры без Галкина: моложавая Варлей пришла в студию «Сегодня вечером» к Цискаридзе

Программа «Сегодня вечером» на Первом канале скоро вновь выйдет в эфир, Максима Галкина из-за его отъезда в Израиль пришлось заменить. Теперь шоу будет вести блистательный Николай Цискаридзе.

Первыми гостями передачи при его участии стали актрисы Анастасия Макеева, Наталья Варлей и Лариса Лужина, а также певец Родион Газманов. Кадрами выпуска поделилась в своих социальных сетях жена Романа Малькова.

«Если бы кто-то сказал мне в детстве, что я буду дружить и выступать на одной сцене с такими легендарными красавицами, я бы не поверила. Но меня очень любит Бог и дарит даже не минуты, а годы счастья», — порадовалась Макеева.

Стоит отметить, что и Наталья Варлей, и Лариса Лужина выглядели моложаво и отлично для своих лет. Отметим, что «комсомолке и просто красавице» уже 74 года, а звезде фильма «Вертикаль» — 83.

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