Тает на глазах: Ким Кардашьян уменьшила свои знаменитые объемы

Ким Кардашьян заметно похудела в последнее время. Как ей это удалось – звезда пока никому не рассказывала. Вместе с лишним жирком на животе у знаменитости ушли и ее любимые объемы сзади, слегка облегчив ее «самую красивую».

Это бьюти-преображение объясняется довольно просто – Ким Кардашьян готовится к Met Gala. Дива на нем должна появиться в знаменитом платье Мерилин Монро, в котором актриса спела «Happy Birthday, Mr. President» для президента США Джона Кеннеди.

Дабы платье Монро село по фигуре и не треснуло, Ким и потребовалось расстаться с несколькими кило. Что ж, ждем теперь свежих фотографий с мероприятия и рассказов Кардашьян, как она превратилась в тростинку.

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