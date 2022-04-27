Фанаты Ким Кардашьян потеряли ее пупок на новых фото

Ким Кардашьян снова подозревают в изменении тела. На этот раз с помощью фотошопа.

24 апреля телезвезда опубликовала в социальной сети серию фото у бассейна: 41-летняя светская львица похвасталась тонкой талией в топе и шортиках собственного бренда Skims. Под снимками Кимберли тут же появились комментарии, что она убрала себе пупок посредством фоторедактора. Поклонники модели не увидели ямку на животе там, где она должна быть.

26 апреля об этом написали в англоязычных СМИ, и Кардашьян пришлось отреагировать на обвинения публики.

«Ну, ребята… Серьезно! Это так глупо! Вы считаете, что я «отфотошопила» свой пупок?» — написала Ким, опубликовав скриншот статьи в Интернете о своем животе. «Не уверенны в пупке?! Что ж… Почему бы вам не зайти на skims.com, чтобы скрыть свой обвисший пупок с помощью великолепной пары нижнего белья с высокой талией, как это сделала я! Пожалуйста!»

А как вы считаете, звезда действительно спрятала пупок под трусики или без «магии фотошопа» здесь не обошлось?

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