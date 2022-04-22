Волосы цвета фуксии: Меган Фокс преобразилась для съемок вместе с парнем Ким Кардашьян

Пит Дэвидсон играет в одном проекте с актрисой.

Исполнительница главной роли в фильме «Тело Дженнифер» Меган Фокс недавно изменила цвет прядей на голове.

Теперь брюнетка с длинными волосами стала ярко-розовой красоткой. Актриса снимается в одном проекте с возлюбленным бизнесмвумен и модели Ким Кардашьян. Пит Дэвидсон играет с Меган Фокс в фильме Good Mourning.

К слову, будущий муж Меган Фокс Machine Gun Kelly тоже принимает участие в съемках кинокартины.

После выхода трейлера нового фильма поклонники Меган Фокс предположили, что будущий муж артистки помогал стилистам. Machine Gun Kelly — большой поклонник цветных волос. Артист сам носил розовые волосы, а теперь его возлюбленная появилась с обновленными прядями в фильме.

Напомним, ранее поклонники узнали о новых подробностях свадьбы Меган Фокс и Machine Gun Kelly. Артисты готовятся к масштабному торжеству в готическом стиле, но при этом не торопятся с датой проведения свадьбы.

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