Ким Кардашьян может появиться в знаменитом «голом» платье Мэрлин Монро на Met Gala

Стало известно, в чем бизнесвумен Ким Кардашьян собирается прийти на Met Gala в этом году. Примечательно, что ранее в этом платье выходила в свет Мэрлин Монро.

В этом году на красной дорожке Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон впервые появятся вместе. Поэтому модель и телезвезда должна сиять ярче обычного. В этом знаменитости может помочь легендарное платье Мэрлин Монро

Отметим, что темой бала Института костюма Met Gala в этом году стал «Позолоченный гламур». А Ким захотелось «платье, которое невозможно сшить». Об этом знаменитость говорила в своем микроблоге. Поэтому платье Мэрлин Монро идеально подойдет для Ким Кардашьян. Сообщили в peopletalk.ru.

Ким Кардашьян мечтает повторить образ Мэрилин Монро с мерцающим «голым» платьем, когда та поздравляла президента США Джона Кеннеди с днем рождения, исполнив знаменитую песню Happy Birthday Mr President.

Напомним, ранее актриса Зендея рассказала, почему третий год подряд не появляется на Met Gala. Артистка больше предпочитает работать, а не тратить время на подборку образа для бала Института костюма.

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