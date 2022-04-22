«Потрясение»: Ольга Будина послушала Татьяну Лазареву и не смогла молчать

Татьяна Лазарева эмигрировала из России в Испанию. Там юмористка не стала вести счастливый образ жизни, наслаждаясь теплом и безмятежьем, а накинулась на своих соотечественников с нелицеприятными высказываниями.

Многие россияне были крайне удивлены таким поведением, не смогла молчать даже Ольга Будина, которая очень редко высказывается на такие темы.

«Уж насколько я стараюсь избегать репостов о своих коллегах, с которыми и врагов не нужно… Но одно потрясение от Татьяны Лазаревой чего стоит! Вот кто «переплюнул»-таки Овсянникову. Но это было вчера! Сегодня я увидела вот это», — возмутилась 47-летняя звезда сериала «Таежный роман» в своем телеграме.

Напомним, Татьяна Лазарева вначале перебралась в Испанию одна, а потом к ней присоединился бывший муж Михаил Шац.

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