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Черная икра и огромные устрицы: Садальский показал роскошное застолье с мамой Собчак

Людмиле Нарусовой 2 мая исполнился 71 год.

Черная икра и огромные устрицы: Садальский показал роскошное застолье с мамой Собчак
Ксения Собчак с сыном Платоном и мамой Людмилой Нарусовой. Фото: соцсети

Вдова мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака Людмила Нарусова 2 мая отмечает 71-летие. Одним из первых поспешил поздравить политического деятеля актер Стас Садальский.

«Сегодня твой день. В наше время так мало добра и чудес, что люди совсем отказываются в них верить. А между тем, чудеса происходят везде и даже там, где мы не замечаем, просто теперь это зовется совпадением или везением. Но нет, это чудо.

И хочется пожелать, чтобы в твоей жизни было как можно больше таких чудес… Еще раз с рождением и добрых людей рядом», — написал Садальский в своем телеграме.

Людмила Нарусова, Стас Садальский. Фото: t.me/stassadal

Артист обнародовал фотографию роскошного застолья с Людмилой Нарусовой. На столе красовались такие деликатесы, как черная икра и устрицы.

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