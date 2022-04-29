«С днем рождения, любимая!»: Стас Садальский публично обратился к известной актрисе

Двадцать девятого апреля свой день рождения отмечает звезда театра и кино Лариса Удовиченко. Актрисе культовых советских фильмов исполнилось 67 лет.

Публично слова восхищения Ларисе Удовиченко высказал известный артист и блогер Стас Садальский.

Он поделился в микроблоге снимком, на котором предстал с виновницей торжества. Фото архивное.

Скорее всего, оно было сделано в дни, когда Садальский и Удовиченко снимались в фильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя». Миниатюрная Лариса Удовиченко облачена в черный приталенный жакет и мини-юбку.

«Удовиченко, конечно, актриса от бога, я ее обожаю. Сижу и думаю. Зачем нам нужны воспоминания и примирение? Они нам приносят грусть и боль! То, что разбито, уже никогда не будет прежним, и лучше вспоминать о том, как это выглядело, когда было целым, чем склеить, а потом до конца жизни лицезреть трещины. Пусть остается, как испорчено! С днем рождения, любимая!» — написал под фото Стас Садальский.

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