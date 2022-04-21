Два рецепта приготовления капрезе
Видео
Создает первое впечатление о доме: 10 ненужных вещей в прихожей
Видео

Садальский рассказал о провале идеи Кончаловского и Михалкова открыть сеть заведений общепита в России

По словам актера, идея братьев в итоге не удалась.

Садальский рассказал о провале идеи Кончаловского и Михалкова открыть сеть заведений общепита в России
Станислав Садальский. Фото: Global Look Press

Актер Станислав Садальский в «Телеграме» рассказал, как в 2014 году режиссеры-братья Андрей Кончаловский и Никита Михалков намеревались открыть в России сеть заведений общепита.

«Причем тогда братья-кролики уверяли, что их стряпня должна стать альтернативой западным фастфудам и способствовать импортозамещению».

Станислав Садальский

Как считает Станислав Садальский, братья получили от государства большие деньги, но их идея провалилась.

Андрей Кончаловский
Андрей Кончаловский. Фото: Global Look Press

По словам Садальского, плохо, когда в родном отечестве пироги печет сапожник.

«Было «Едим дома», стало «Едим как дома», итог «Пока не едим как дома», — заключил актер.

Напомним, что Станислав Садальский не так давно покидал Россию. Он выступал в Белоруссии со спектаклем «Гвоздь сезона» вместе со звездой «Сватов» Татьяной Кравченко.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Андрей КончаловскийНикита МихалковРоссияСтанислав СадальскийТатьяна Кравченко