«Мои взрослые птенчики»: Дарья Пынзарь запечатлелась сразу с двумя подросшими сыновьями в Аланье

Экс-участница «Дома-2», а ныне ведущая этого реалити-шоу Дарья Пынзарь вместе с мужем Сергеем воспитывает двоих сыновей – Тему и Давида.

Один из мальчиков уже ходит в школу в Аланье, второму учеба только предстоит.

Дарья Пынзарь обожает своих детей, ведь для нее они – идеальные и самые любимые мужчины.

В микроблоге Дарья Пынзарь поделилась редким снимком, на котором предстала сразу с двумя сыновьями. Звезда «Дома-2» умилилась тому, что ее парни уже начали демонстрировать маме свои мускулы.

«Мои взрослые птенчики. Так мило они мне сегодня свои мышцы демонстрировали. Накачались, говорят. Но надо отдать должное, что у Артема реально «баночки» нарисовались, а у Давидика пресс. Любовь к спорту у них в папу, это радует», — написала под фото Дарья Пынзарь.

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