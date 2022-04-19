«Поймал свою тележечку»: Дарья Пынзарь с разбегу бросилась в объятия мужа Сергея

Через пару недель бывшие участники «Дома-2» Дарья и Сергей Пынзари отпразднуют 12-ю годовщину свадьбы.

Их семья — одна из самых крепких, вышедших с проекта «Дом-2». Все эти годы Дарья и Сергей Пынзари показывают, что их отношения гармоничны и полны чувства и страсти.

Не так давно Дарья и Сергей воссоединились после разлуки. Дарья Пынзарь прилетела в Аланию из Москвы, где работала на съемках «Дома-2». Сергей ждал жену в Алании вместе с сыновьями Темой и Давидом.

Теперь супруги наслаждаются обществом друг друга.

В микроблоге Дарья Пынзарь поделилась красивым видео, на котором запечатлена вместе с мужем на берегу моря.

Дарья с разбегу бросилась в объятия Сергея, тот подхватил ее на руки и начал кружить. А после пара слилась в поцелуе.

«Поймал свою тележечку», — подписала видео Дарья Пынзарь.

Поклонники пары восхитились красивыми кадрами.

«Так мило», «Очень красиво. Вы счастливы вместе, и это главное», «Турция прям для вас создана — любовь, позитив, красота», «Красивая пара. Счастливая семья. Любви вам!» — высказались в Сети.

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