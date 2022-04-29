«Удачный вариант весеннего тренда»: стилист оценила образ Пынзарь, облачившуюся в комбинезон цвета вечернего неба

Экс-участнице «Дома-2», а ныне его ведущей Дарье Пынзарь часто достается за неумение комплектовать вещи в один образ.

Поклонники и стилисты критикуют Дарью, говоря, что она выбирает одежду, которая простит ее эффектную внешность.

Но на этот раз Дарья Пынзарь, представшая в комбинезоне оттенка вечернего неба, удостоилась похвалы модного эксперта Teleprogramma.pro, стилиста-имиджмейкера Виктории Шабановой.

«Комбинезоны — один из трендов текущего сезона, — отметила стилист Виктория Шабанова. — Особенно облегающие. На Дарье мы видим удачный вариант весеннего тренда — трикотажный комбинезон актуального цвета, подчеркивающий прекрасную фигуру девушки. Если вдруг девушки не очень довольны своей фигурой, то я бы рекомендовала комбинезоны из более плотной ткани и более свободные, чем у Дарьи. Бейсболка удачно вписалась в образ, поддержав спортивный стиль. Я могла бы рекомендовать девушкам присмотреться к подобным вещам. Комбинезоны считаю разумным вложением в гардероб — их можно комбинировать с футболками, водолазками, а поверх можно накинуть любой базовый жакет, бомбер или тренч. Таким образом, вы каждый день будете разной с минимальным количеством вещей».

Справка Teleprogramma.pro:

Виктория Шабанова — стилист-имиджмейкер. Прошла обучение в школе шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер». В сфере моды работает с 2018 года.

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