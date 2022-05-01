«Держите свои при себе»: Ксения Бородина приложила мужей-изменщиков, намекнув на адюльтер Курбана Омарова

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина заявила, что она не лицо развода, а лицо выбора.

Ксения Бородина не раскрывает причин, по которым развелась с мужем Курбаном Омаровым. Якобы ведущая «Дома-2» не делает этого ради дочери Теоны, не считая возможным поливать грязью отца своего ребенка.

Но косвенно в своем микроблоге Ксения Бородина дала понять, что Курбан Омаров ей постоянно изменял.

«Сегодня обсуждали в одном чате, как мужья (бывшие) моих знакомых и подруг, которые решились развестись, говорят им: «ну все понятно, вы так оперились и подали на развод, потому что посмотрели на Бородину и решили тоже, ну посмотрим, куда этот путь приведет». Мужики, вы серьезно? Мой путь? А, может, вы свои [детородные органа] держали при себе и путь был бы другой и семьи были крепкие», — заявила Ксения Бородина.

Она добавила, что женщины не хотят мириться с таким отношением к себе и поэтому уходят.

«Женщины сумели решить для себя, хотят они что-то терпеть или не хотят, а тут не просто что-то, а именно рога, неуважение, подлость, вранье. Не хотят и правильно делают, давно не для соседей живем. Я не лицо развода, я лицо выбора! Когда ты знаешь себе цену, любишь себя и уважаешь», — подчеркнула Ксения Бородина.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.