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Болеет за Пчелу: Малыш из шоу «Маска» Руслан Алехно вывел в свет подросшую красавицу-дочку

Вместе с малышкой Руслан Алехно пришел на суперфинал шоу «Маска».

Болеет за Пчелу: Малыш из шоу «Маска» Руслан Алехно вывел в свет подросшую красавицу-дочку
Руслан Алехно – Малыш на шоу «Маска». Фото: PR НТВ

В эти минуты в Крокус Сити Холле идет суперфинал третьего сезона шоу «Маска».

Телеканал НТВ покажет его в своем эфире чуть позже – в 20:40 минут. А пока в телеграм-канале шоу появляются первые фото и видео, сделанные перед началом финала.

В числе других участников третьего сезона шоу «Маска» суперфинал посетил, покинувший проект в восьмом выпуске Руслан Алехно. В шоу он принимал участие в Маске Малыша. Он пришел вместе со своей дочкой Варварой.

«Я сегодня не меняю своего мнения и продолжаю болеть за Монстрика», — сказал Руслан Алехно.

«А я – за Пчелу», — вставила Варвара.

Руслан Алехно рассказал, что его жизнь после «Маски» изменилась.

«Меня некоторые после «Маски» называют Малышом. Звонят: «Эй, привет, Малыш!». Это новые эмоции для меня. Персонаж влюбил в себя очень много зрителей. И в частности, это были дети. Я желаю всем, кто дошел до финала, блестящего выступления!» — заключил Руслан Алехно.

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