«Наш любимый хулиган»: поклонники шоу «Маска» проголосовали за победителя третьего сезона проекта

На телеканале НТВ завершается третий сезон самого охраняемого проекта – шоу «Маска». В ближайшее воскресенье, 1 мая, состоится суперфинал «Маски», в который вышли четыре участника из четырнадцати.

В финале за победу сразятся Дракон, Анубис, Монстрик и Пчела. А в телеграм-канале шоу «Маска» прямо сейчас идет голосование. Поклонники проекта называют участника, который, по их мнению, должен победить.

По предварительным данным, больше всего голосов у Монстрика – 37 процентов, на втором месте Анубис – 31 процент. Пока проголосовали три тысячи человек. Не исключено, что все еще может измениться.

«Хотелось бы, чтобы Дракон, Пчела или Монстрик, раз уж Козерога и Мухомора убрали. Но выиграет Анубис, так как его боготворят жюри», «Хотелось, бы чтоб Монстрик, но мне кажется, что Дракон», «Конечно же, наш любимый хулиган Монстрик!» — назвали своего фаворита поклонники «Маски».

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