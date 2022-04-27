«Спеть «Зимний сон»: внук Пугачевой Пресняков показал фрагмент репетиции шоу «Маска»

Внук певицы Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков поделился в телеграм-канале уникальным видео.
В кадре запечатлен фрагмент репетиции Никиты Преснякова перед выступлением на шоу «Маска».
Вокалист поет очень низким, несвойственным ему голосом. Ведь его задача на проекте не только показать красивый номер, но и ввести в заблуждение жюри.
«Тот самый день, когда я предложил креативной группе «Маски» спеть «Зимний сон» низким голосом», — подписал видео Никита Пресняков.
Благодаря тому, то он постоянно менял голоса, Козерог надолго задержался в проекте. Маска была разоблачена только в десятом выпуске третьего сезона шоу.
Хотя Филипп Киркоров практически с первых эфиров был уверен, что Козерог – это внук его бывшей жены Аллы Пугачевой.
Напомним, первого мая состоится суперфинал шоу «Маска», в котором за победу сразятся четыре участника – Анубис, Пчела, Дракон и Монстрик.
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