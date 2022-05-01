«Уходить не страшно»: Вика Романец рассказала, что чувствует после измены мужа Антона Гусева

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Романец, уличив в измене своего мужа Антона Гусева, не намерена его прощать. Виктория сразу же объявила в Сети, что после такого возможен единственный исход – развод.

В микроблоге Вика Романец рассказала, что чувствует, узнав о неверности любимого мужчины, в браке с которым она прожила пять лет.

«Состояние на данный момент? Пустота. Эмоции утихли. Просто наблюдаю и испытываю легкий шок. Нет, уходить не страшно. Гораздо страшнее для женщины чувствовать себя в одиночестве с кем-то. Начинаешь прокручивать все приятные и даже не очень моменты и вообще не укладывается в голове, что это был один и тот же человек — в начале отношений и в конце. Дичайшие поступки, которые сейчас он делает, приводят в шок не только меня, но и посторонних людей. После услышанного окончательно понимаешь, что это решение было правильным. Это не кризис в отношениях, это такой человек, после которого осколки от розовых очков летят в сердце», — поделилась Вика Романец.

Она добавила, что от стресса за четыре дня похудела на три килограмма.

Напомним, Вика Романец – вторая жена Антона Гусева. Роман с ней он закрутил, когда еще был в браке с Женей Феофилактовой.

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