«Насколько человек несчастен»: Виктория Романец посмеялась над Евгенией Феофилактовой, которая комментировала ее недавний развод

Экс-возлюбленная бизнесмена Антона Гусева – Виктория Романец – высказалась в адрес своей давней соперницы Евгении Феофилактовой.

Фцеофилактова позлорадствовала, когда узнала о разводе Романец и своего бывшего мужа Гусева. Романец и Гусев прожили вместе пять лет. Когда-то Романец, как считает Феофилактова, увела у нее мужа. А теперь и Виктории пришлось попрощаться с Антоном.

Однако сама Романец не считает развод возмездием свыше, да и себя не относит к несчастным.

«Я кайфую, у меня есть подруги. У меня есть жизнь, а у тебя ее нет, это тебя и бесит! Замотивируй себя, выходи из-под холодильника, снимай носки и выходи к подписчикам такой, какая ты есть, а сейчас ты — ноль! Да и с бывшей, то есть со мной, все понятно, ты про новую начинай говорить или только я тебе жить не даю и снюсь по ночам? Ты никогда не будешь Викторией Романец, ведь я не буду прогибаться под мужика», – ответила Виктория Евгении.

«Представляете, насколько человек несчастен, что он он наблюдал за семьей бывшего мужа пять лет и сейчас дает комментарии?! Это то же самое, если бы я говорила про Черкасова, но оно мне на фига надо, а ее это до сих пор коробит… Окей, бумеранг прилетел, передаю его дальше. Женя после развода с Антоном закрылась в себе, а я не буду, видимо, это ее и раздражает. Еще не хватало нахлобучивать Феофилактову», — резюмировала Романец в своем микроблоге.

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