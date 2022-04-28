Звезды «Дома-2» Виктория Романец и Антон Гусев разводятся

Звезда «Дома-2» Виктория Романец сообщила своим подписчикам о том, что разводится с мужем Антоном Гусевым. Модель обнаружила в телефоне супруга откровенную переписку якобы с коллегой по бизнесу.

«Не факт, что она менеджер Антона, может, эта девушка была просто так записана в телефоне для отвода глаз. Но менеджеры не шлют друг другу сердечки в два часа ночи. Потом Антон дрожащими руками отобрал у меня телефон. В общем, я все поняла, для меня это предательство», — заявила девушка.

Кроме того, Романец сообщила, что ей теперь не от кого рожать детей, хотя вроде как планировала.

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