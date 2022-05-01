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Первые кадры из Крокус Сити Холла: стартовал суперфинал третьего сезона шоу «Маска»

Поклонники уже начали наблюдать за тем, что происходит на сцене самого охраняемого проекта НТВ.

Первые кадры из Крокус Сити Холла: стартовал суперфинал третьего сезона шоу «Маска»
Жюри шоу «Маска». Фото: PR НТВ

В это воскресенье, первого мая, состоится грандиозный суперфинал третьего сезона самого засекреченного проекта НТВ – шоу «Маска».

Канал начнет показ выпуска в 20.40 по московскому времени. А в эти минуты в Крокус Сити Холле финал уже стартовал.

Самые преданные поклонники шоу «Маска» первыми узнают, кто же скрывается в Масках Анубиса, Пчелы, Монстрика и Дракона. Именно эти четыре участника вышли в суперфинал проекта.

В телеграм-канале шоу «Маска» появились первые фотографии, которые свидетельствуют о том, насколько велик интерес поклонников к проекту.

Осьминог из шоу «Маска» с поклонницей
Осьминог из шоу «Маска» с поклонницей. Фото: t.me/ntv_maska/

В фойе Крокус Сити Холла фанаты «Маски» с удовольствием фотографировались с участниками проекта – Осьминогом, Козерогом, Мухомором и другими Масками.

Козерог из шоу «Маска» и его поклонница.
Козерог из шоу «Маска» и его поклонница. Фото: t.me/ntv_maska/
Мухомор из шоу «Маска» с поклонниками
Мухомор из шоу «Маска» с поклонниками. Фото: t.me/ntv_maska/

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