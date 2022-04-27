«Маска»: поклонники проекта предсказали судьбу Анубиса в финале

Третий сезон самого охраняемого проекта телеканала НТВ — шоу «Маска» — близится к своему завершению.

Первого мая состоится суперфинал проекта, в который вышли четыре из четырнадцати участников.

Бороться за победу в суперфинале третьего сезона «Маски» будут Анубис, Монстрик, Дракон и Пчела.

В телеграм-канале шоу «Маска» поклонники проекта ответили на вопрос о том, какое место, по их мнению, в суперфинале займет Анубис.

Единого мнения среди телезрителей нет. Одни считают, что Анубис достоин первого места, другие им отвечают, что только с конца.

«Только бы не первое. Скучный персонаж», «Первое место – Монстрик», «Надеюсь, что первое с конца», «Первое место Монстрик, второе – Дракон, третье – Анубис», «Анубис никакущий. Надеюсь – четвертое», «Болею за Анубиса! Первое!» — высказались в Сети.

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