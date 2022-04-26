«Маска»: поклонники шоу НТВ назвали имя участника, который должен одержать победу

Телезрители назвали имена своих фаворитов. Лидируют двое. Как будут развиваться события, узнаем первого мая в эфире НТВ.

Близится к своей развязке третий сезон самого охраняемого проекта телеканала НТВ — шоу «Маска».

В ближайшее воскресенье состоится суперфинал, в котором за победу сразятся четыре «маски» — Пчела, Анубис, Монстрик и Дракон.

Пока вокалисты готовятся к состязанию, поклонники шоу в телеграм-канале «Маски» назвали имена своих фаворитов.

По мнению телезрителей, победы в третьем сезоне достойны Анубис и Монстрик. Все ждут, что именно между ними развернется борьба за первое место в шоу «Маска».

«Монстрик делает шоу, поднимает настроение, да и реально трудяга. Победить, конечно, не дадут. Но я рада, что он в финале», «Его величество Анубис — лучший», «У Анубиса было потрясающее выступление, уже несколько раз пересмотрела! И с каждым разом все больше восхищаюсь талантом этой исполнительницы, вокал просто нереальный. Номер, как всегда, фантастический!», «Лучший номер — Монстрик! Он, как всегда, великолепен», — высказались поклонники шоу.

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