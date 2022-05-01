«Бред потерявших берега гопников»»: Макаревич в очередной раз пожаловался на журналистов

Певец Андрей Макаревич в «Телеграм» в очередной раз набросился с критикой на российских журналистов. По его мнению, ньюсмейкеры идут вперед семимильными шагами.

Как отметил Андрей Макаревич, раньше журналисты вырывали его фразы из контекста и дописывали своими словами. Теперь они пошли еще дальше и просто придумывают информационные поводы о нем.

«Просто сочиняется, что угодно и приписывается мне. Поэтому: если кому-то интересно, что я говорю и думаю на самом деле, найдите мою прямую речь (это несложно). Все остальное — бред потерявших берега гопников». Андрей Макаревич

Напомним, что Андрей Макаревич находится в Израиле. Оттуда он уже не раз слал проклятья в адрес жителей России.

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