«Неудивительно, что поступили подобным образом»: Кормухина вновь «прошлась» по Макаревичу и Галкину

Отъезд некоторых звездных персон за границу очень тронул артистку Ольгу Кормухину. Накануне она опубликовала в своем телеграм-канале четверостишие поэта Юрия Полякова, которое заканчивается словами «… вернутся. За баблом».

Позже Кормухина заявила, что переживать об отъезде некоторых артистов стоит только тем, кто ходил на их концерты.

«Эти артисты помогли кому-то вырасти духовно или убить время и развлечься? Если последнее — неудивительно, что они поступили со своей публикой подобным образом», — цитирует Кормухину «Подмосковье сегодня».

По мнению артистки, те звезды, которые в конце февраля и начале марта уехали из России, зарабатывали тут только деньги.

Добавим, что и Андрей Макаревич, и Максим Галкин ранее жестко раскритиковали россиян. У Макаревича после этого отменили концерты в стране, а Галкин нарвался на жесткую критику медиаменеджера Маргариты Симоньян, которая затронула даже его ориентацию.

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