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«Неудивительно, что поступили подобным образом»: Кормухина вновь «прошлась» по Макаревичу и Галкину

Артистка считает, что уехавшие из России обязательно вернутся.

«Неудивительно, что поступили подобным образом»: Кормухина вновь «прошлась» по Макаревичу и Галкину
Ольга Кормухина. Фото: Global Look Press

Отъезд некоторых звездных персон за границу очень тронул артистку Ольгу Кормухину. Накануне она опубликовала в своем телеграм-канале четверостишие поэта Юрия Полякова, которое заканчивается словами «… вернутся. За баблом».

Позже Кормухина заявила, что переживать об отъезде некоторых артистов стоит только тем, кто ходил на их концерты.

Андрей Макаревич
Андрей Макаревич. Фото: Global Look Press

«Эти артисты помогли кому-то вырасти духовно или убить время и развлечься? Если последнее — неудивительно, что они поступили со своей публикой подобным образом», — цитирует Кормухину «Подмосковье сегодня».

По мнению артистки, те звезды, которые в конце февраля и начале марта уехали из России, зарабатывали тут только деньги.

Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Добавим, что и Андрей Макаревич, и Максим Галкин ранее жестко раскритиковали россиян. У Макаревича после этого отменили концерты в стране, а Галкин нарвался на жесткую критику медиаменеджера Маргариты Симоньян, которая затронула даже его ориентацию.

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