«Это несчастный человек, который попутал берега»: Шагин негативно высказался о Макаревиче

По словам актера, для него этот певец никогда не был музыкальным кумиром.

Актер Антон Шагин в эфире шоу «Эмпатия Манучи» в беседе с Вячеславом Манучаровым негативно отозвался о лидере «Машины времени» Андрее Макаревиче.

«Это несчастный человек, который попутал берега. Давно причем. Его высказывания осознанны. Я не знаю, кто ходит на его концерты. Все эти «поворот за поворот» даже смешно обсуждать. Я понимаю, что для кого-то это воспоминания юности. Я уважительно отношусь к этому поколению». Антон Шагин

Как отметил Антон Шагин, для него Андрей Макаревич никогда не был авторитетом и музыкальным кумиром. «Что он здесь делает? Зачем все это говорит? Ни в одной стране мира нет такой демократии и свободы слова, как в нашей. У нас можно получать бабки и тут же гадить. И никаких репрессий, никто не поругает», — заявил Антон Шагин.

Напомним, что Андрей Макаревич уехал жить в Израиль. Оттуда он сделал несколько резких заявлений в адрес жителей России. Музыкант опустился до откровенных оскорблений.

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