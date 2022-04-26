«Очень многие поедут обратно»: Макаревич высказался о возможном возвращении в Россию

По словам музыканта, сейчас находиться в родной стране ему «физиологически трудно».

Музыкант Андрей Макаревич в эфире шоу «Осторожно, Собчак!» заявил, что ему «физиологически трудно» было бы сейчас находиться в России. При этом в будущем он вовсе не исключает, что вернется в родную страну.

«Я продолжаю оставаться слабомотивированным, интуитивным оптимистом. Мне почему-то, вопреки логике, продолжает казаться, что этот дурной сон закончится раньше, чем мы ожидаем. И очень многие поедут обратно». Андрей Макаревич

При этом Андрей Макаревич сказал, что не собирается оправдываться за свой отъезд в Израиль. Он и раньше спокойно перемещался по миру и ни перед кем не отчитывался.

Напомним, что Андрей Макаревич покинул Россию. Вместе с женой и новорожденным ребенком он находится в Израиле. При этом певец регулярно шлет проклятия в адрес соотечественников.

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