«Исключительно платонически восхищаюсь»: Батрутдинов рассказал об отношениях с Валерией

Шоумен Тимур Батрутдинов на проекте «Маска» признался, что всегда был восхищен певицей Валерией. Сейчас они вместе заседают в жюри.

По словам Тимура Батрутдинова, однажды он набрался смелости, подошел в костюме к Валерии и заявил, что она когда-то была его крашем. Как он заметил, сидеть рядом в жюри проекта с такой женщиной что-то нереальное и больше похоже на сказку.

«Перед тем, как говорить какие-то такие вещи, я подхожу к ее мужу: «Иосиф, не надо Уилла Смита. Я исключительно платонически восхищаюсь твоей супругой». Тимур Батрутдинов

Напомним, что шоу «Маска» с успехом идет на канале НТВ. У телепроекта очень высокие рейтинги на телевидении.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.