Краш в строю: Батрутдинов появится на сцене «Маски» в полюбившемся зрителям костюме

Шоу «Маска» на НТВ дошло до первого полуфинала. На проекте осталось шесть участников – Козерог, Мухомор, Пчела, Анубис, Дракон и Монстрик. Им предстоит нелегкая задача – удивить жюри и не выдать свою личность.

В ближайшее воскресенье телезрителей ждет сразу два сюрприза. На сцене появятся специальные гости – приглашенные звезды в масках, которые после своего музыкального номера сразу снимут покров тайны. Это уже добрая традиция, в предыдущих двух сезонах к гости приходили несколько новых персонажей. На этот раз заявлены Мышка и Бычок.

Кроме того, еще одним сюрпризом станет выступление Зайца. Да, края всея Руси, как окрестили Тимура Батрутдинова в предыдущем сезоне, снова будет удивлять на сцене. Свое выступление юморист посвятит Валерии, которая будет отмечать день рождения.

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