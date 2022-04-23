«Только не споткнуться и не упасть с цветами»: Батрутдинов отрепетировал подход к Валерии на «Маске»

Комик Тимур Батрутдинов в «Телеграм» отрепетировал свой подход на шоу «Маска» в костюме Зайца к одной из участниц жюри – Валерии.
По словам Батрутдинова, когда ты в маске, то атмосферная видимость вокруг тебя снижается до ночной. «Поэтому каждый твой шаг должен быть продуманным и отрепетированным», — заметил он.
«О чем я думал, признаваясь Валерии в нежности? Только бы не споткнуться и не упасть на Валерию с цветами, ведь падение было бы далеко не нежным».
Напомним, что Тимур Батрутдинов выступал в предыдущем сезона шоу «Маска» в костюме Зайца. Валерия отмечала, что он очень хорошо пел.
Заяц стал одним из самых популярных участников шоу «Маска». Даже телеведущая Регина Тодоренко не устояла перед его обаянием и сочинила стихотворение.
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