Три поколения вместе: Валерия в белоснежном костюме отметилась с мамой, сыном, невесткой и внучкой за столом

Валерия уже давно стала популярной певицей. Даже в 54 года она продолжает выпускать новые песни и записывать дуэты с молодыми исполнителями. Артистка может похвастаться стройной фигурой.

Она регулярно занимается спортом, а также не боится экспериментировать с имиджем. На «Маска» жена Иосифа Пригожина несколько раз демонстрировала яркие наряды, подчеркивающие ее достоинства.

Недавно Валерия отметила свой день рождения. Она дала концерт и устроила вечеринку для родных и друзей. А вот Пасху артистка отпраздновала на даче в узким семейном кругу. Сначала она поделилась кадром, на котором красовалась в белом пальто с поясом на улице, где были пряники, самовар и сушки.

Потом певица устроилась за столом с родными. Она позировала в белоснежном костюме. С ней была мама Галина Николаевна, сын Арсений Шульгин, который держал внучку звезды Селин, и невестка Лиана. На столе были разные вкусности от фруктов до салатов и горячего.

Поклонники восхитились дружной семьей. Многие отметили, что у Валерии очень красивая внучка. Другие заметили, то мама артистка прекрасно выглядит. «Русская красавица», «Какие солнышки», «Красивая и дружная семья», «Сколько вас! Какое счастье, когда можно так собраться за одним столом», «Сын прям с вами всегда, приятно видеть», — прокомментировали кадры подписчики звезды.

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