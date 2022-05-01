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Максим Галкин продал все билеты и на свои дополнительные концерты в Израиле

Больше ни одного квитка в свободной продаже нет.

Максим Галкин продал все билеты и на свои дополнительные концерты в Израиле
Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Телеведущий и юморист Максим Галкин смог реализовать все билеты на свои израильские концерты. Согласно данным продаж на сайте больше ни одного свободного квитка нет.

Билеты на концерты Максима Галкина
Билеты на концерты Максима Галкина. Фото: biletru.co.il

Заметим, что всего у Максима Галкина пройдет на Земле Обетованной 13 концертов. Изначально их должно было состояться восемь, но из-за ажиотажа муж певицы Аллы Пугачевой решил организовать дополнительные выступления.

Несколько дней назад Максим Галкин рассказывал, что билеты на его шоу очень живо раскупаются. Он решил организовать еще один концерт, о котором не было известно ранее. Речь идет о выступлении 17 июня в Нес-Ционе.

Напомним, что Максим Галкин со своей семьей два месяца назад уехал в Израиль. Билеты на его концерты в переводе на рубли стоят от шести до десяти тысяч.

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