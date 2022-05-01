Максим Галкин продал все билеты и на свои дополнительные концерты в Израиле

Больше ни одного квитка в свободной продаже нет.

Телеведущий и юморист Максим Галкин смог реализовать все билеты на свои израильские концерты. Согласно данным продаж на сайте больше ни одного свободного квитка нет.

Заметим, что всего у Максима Галкина пройдет на Земле Обетованной 13 концертов. Изначально их должно было состояться восемь, но из-за ажиотажа муж певицы Аллы Пугачевой решил организовать дополнительные выступления.

Несколько дней назад Максим Галкин рассказывал, что билеты на его шоу очень живо раскупаются. Он решил организовать еще один концерт, о котором не было известно ранее. Речь идет о выступлении 17 июня в Нес-Ционе.

Напомним, что Максим Галкин со своей семьей два месяца назад уехал в Израиль. Билеты на его концерты в переводе на рубли стоят от шести до десяти тысяч.

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