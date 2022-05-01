Новости шоу-бизнеса: у Галкина забрали замок, Светлаков рассказал про эмиграцию, свадьба сына Королевой

Об этих и других новостях из мира звезд – в обзоре Teleprogramma.pro.

В последний день апреля стало известно, что у Максима Галкина забрали замок и все остальное. Тем временем, Сергей Светлаков прокомментировал свою эмиграцию, а сын Наташи Королевой заговорил о свадьбе. Об этих и других новостях из мира шоу-бизнеса — в обзоре Teleprogramma.pro.

У Максима Галкина забрали все и даже замок

Максим Галкин остался ни с чем. Об этом заявила его коллега из Украины Маша Ефросинина, которая на днях разговаривала с юмористом тет-а-тет. По ее словам, Максим считает, что против него даже могут завести уголовное дело в России.

«Он потерял все. Он не давал мне права разглашать подробности, но скажу так: замка нет», — сказала Ефросинина.

Почему Максим Галкин и Алла Пугачева выбрали Кесарию

Тем временем стало известно, почему Алла Пугачева и Максим Галкин обосновались именно в израильской Кесарии. Оказывается, звездную пару привлекла невысокая застройка в один или два этажа и высокий доход его жителей. В Кесарии почти вся недвижимость принадлежит бизнес-магнатам из-за рубежа.

Кроме того, Кесария, находящаяся на побережье Средиземного моря, утопает в зелени.

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Лидер «Агаты Кристи» считает, что «Би-2» за все ответят

Накануне «Би-2» сорвали концерт в Омске. Музыкантам не понравился баннер с символикой Z, установленный на сцене. Лидер «Агаты Кристи» Вадим Самойлов считает, что выходка не сойдет с рук «Би-2».

«Я бы хотел, чтобы ситуация разрешилась таким образом, чтобы группа официально заявила, что произошло. Без увиливаний, без вот этих попыток усидеть на двух стульях», — сказал Самойлов.

Экс-танцовщица заговорила о свадьбе с сыном Наташи Королевой

Единственный сын Наташи Королевой, 20-летний Архип Глушко почти два года крутит роман с экс-танцовщицей Анной Валынкиной, которая когда-то перебралась в Москву из Новокузнецкой области.

В феврале прошлого года Архип сделал ей предложение, а накануне он заговорили о свадьбе.

Сергей Светлаков прокомментировал эмиграцию

Об эмиграции Сергея Светлакова заговорили после того, как в Москве был отменен концерт «ПрожекторПерисХилтон».

о накануне актер объявился сам и лично озвучил, что никуда не уезжал. «Врут», — цитирует комментарий Светлакова по поводу слухов о своем отъезде «Газета.ru».

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