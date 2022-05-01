«Это люди с предательским сердцем»: Шагин назвал «иудовым племенем» Галкина и уехавших звезд

Как отметил актер, он не собирается никого обвинять.

Актер Антон Шагин в эфире шоу «Эмпатия Манучи» негативно высказался об уехавших за рубеж российских звездах. В частности, о телеведущем Максиме Галкине.

«Это иудово племя. Это люди с сердцем изначально предательским. Вот и все. Парадокс нашей страны, что здесь могут жить истинные патриоты, которые искренне болеют и переживают за свою страну. Они болеют за ее прошлое, настоящее и будущее. Мы живем в трех измерениях. А эти люди живут вот так». Антон Шагин

Как отметил Шагин, он не хочет говорить об уехавших звездах. «Это их выбор и бог им судья. Я никого ни в чем не обвиняю. Я просто знаю, кто предатель, а кто нет», — заявил Антон Шагин.

Напомним, что Антон Шагин – один из ведущих актеров известного театра «Ленком». Он лауреат сразу нескольких государственных премий.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.