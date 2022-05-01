«Замещение, которое заслужили»: Собчак оценила порыв Волочковой сменить Галкина на телевидении

Ранее балерина заявила, что хотела бы стать ведущей программы «Сегодня вечером».

Светская львица Ксения Собчак в «Телеграм» посмеялась над предложением балерины Анастасии Волочковой занять место телеведущего Максима Галкина в программе «Сегодня вечером».

«Замещение, которое мы заслужили». Ксения Собчак

Напомним, что новым ведущим программы «Сегодня вечером», вместо уехавшего в Израиль Максима Галкина, стал артист балета Николай Цискаридзе.

После этого Анастасия Волочкова выступила с предложением составить Николаю Цискаридзе компанию на телевидении. Балерина уверена, что с ней данное шоу станет веселее и интереснее.

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