«Поймали тишину»: Корчевников потерял главных юмористов страны — Волю, Харламова и Мартиросяна

Телеведущий опубликовал у себя в соцсетях пост журналиста Андрея Медведева.

Телеведущий Борис Корчевников в «Телеграм» опубликовал пост, который ранее сделал у себя журналист Андрей Медведев. Представитель прессы напомнил, что раньше у модных комиков считалось хорошим тоном «шуткануть про Петросяна и «Аншлаг».

Андрей Медведев, в частности, отметил, что Евгений Петросян приезжает в последнее время в госпитали, как и другой юморист Юрий Гальцев. А вот популярных комиков в этих учреждениях не наблюдается.

Также Борис Корчевников привел цитату Андрея Медведева относительно звездных комиков: «Ну а прочие? Воли, Гарики, Мартиросяны? Поймали тишину, как говорят на Кавказе. Не видно их. А ну или, как вариант, заявляют, что им стыдно и все такое».

Напомним, что программа Бориса Корчевникова «Судьба человека» в связи с событиями на Украине временно не выходит в эфир. Сам телеведущий сейчас занят помощью жителям Донбасса.

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