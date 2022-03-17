«YouTube доживает последние дни»: Корчевников потребовал закрыть популярный видеохостинг

Как отметил телеведущий, он искренне верит, что так и случится.

Телеведущий программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» Борис Корчевников в «Телеграм» сообщил, что видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт российского православного телеканала «Спас», который он возглавляет.

«Интересно было бы мотивировочную часть посмотреть. Но, судя по всему, YouTube доживает последние дни. Искренне на это надеюсь». Борис Корчевников

Ранее Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к аккаунту телеканала «Спас» и объяснить причины его ограничения.

больше по теме Борис Корчевников показал, как Россию яростно поддерживают в Болгарии Жители вышли с флагами на улицы.

Напомним, что программа «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым временно не выходит. В эфире ее заменили общественно-политические программы.

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