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«YouTube доживает последние дни»: Корчевников потребовал закрыть популярный видеохостинг

Как отметил телеведущий, он искренне верит, что так и случится.

«YouTube доживает последние дни»: Корчевников потребовал закрыть популярный видеохостинг
Борис Корчевников. Фото: Globallookpress.com

Телеведущий программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» Борис Корчевников в «Телеграм» сообщил, что видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт российского православного телеканала «Спас», который он возглавляет.

Борис Корчевников
Борис Корчевников. Фото: Globallookpress.com

«Интересно было бы мотивировочную часть посмотреть. Но, судя по всему, YouTube доживает последние дни. Искренне на это надеюсь».

Борис Корчевников

Ранее Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к аккаунту телеканала «Спас» и объяснить причины его ограничения.

Напомним, что программа «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым временно не выходит. В эфире ее заменили общественно-политические программы.

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YouTubeБорис КорчевниковКанал "Россия 1"Программа "Судьба человека"Телеканал "Спас"