Телеведущий Борис Корчевников в «Телеграм» поделился кадрами, на которых можно увидеть, в том числе, певицу Юлию Чичерину.

На голове у звездной исполнительницы — пилотка. Сама Юлия Чичерина в пуховике защитного цвета.

«В Мелитополе на мемориале «Братская могила» зажгли Вечный огонь. По словам местных жителей, он не работал около семи лет. В церемонии участвовала Чичерина». Борис Корчевников

Напомним, что Юлия Чичерина имеет гражданства, как ЛНР, итак и ДНР. С 2015 года находится в розыске службы безопасности Украины. Она неоднократно поддерживала жителей Донбасса, осуждая власти Украины.

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