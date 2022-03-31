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«Не работал около семи лет»: Корчевников показал, как Чичерина зажгла Вечный огонь в Мелитополе

Известная певица находится на Украине.

«Не работал около семи лет»: Корчевников показал, как Чичерина зажгла Вечный огонь в Мелитополе
Борис Корчевников. Фото: Global Look Press

Телеведущий Борис Корчевников в «Телеграм» поделился кадрами, на которых можно увидеть, в том числе, певицу Юлию Чичерину.

На голове у звездной исполнительницы — пилотка. Сама Юлия Чичерина в пуховике защитного цвета.

«В Мелитополе на мемориале «Братская могила» зажгли Вечный огонь. По словам местных жителей, он не работал около семи лет. В церемонии участвовала Чичерина».

Борис Корчевников

Напомним, что Юлия Чичерина имеет гражданства, как ЛНР, итак и ДНР. С 2015 года находится в розыске службы безопасности Украины. Она неоднократно поддерживала жителей Донбасса, осуждая власти Украины.

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