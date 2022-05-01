Свекровь оценила? Невестка Орбакайте в мерцающем топе сверкнула пышным декольте на юбилее Киркорова

Алена Краснова и Никита Пресняков появились на празднике у Филиппа Киркорова, который с размахом отметил юбилей.

Никита Пресняков является старшим внуком Аллы Пугачевой. Он продолжил дело родных и тоже стал артистом. Уже длительное время сын Кристины Орбакайте занимается музыкой и порой снимается в кино.

А в прошлом году он начал играть в театре. Рыжеволосый парень не обделен внимание девушек, но он уже давно состоит в браке с Аленой Красновой. Она была его соседкой по даче, когда они познакомились. Тогда блондинка еще была школьницей.

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В последнее время Никита был занят на съемках шоу «Маска». В это время его жена участвовала в фотосессиях и даже занялась стриппластикой. Но 30 апреля они вместе вышли в свет.

Супруги посетили концерт Филиппа Киркорова в Кремле, а потом отправились на праздник юбиляра, которому исполнилось 55 лет. Для такого особенного вечера невестка Орбакайте выбрала откровенный лук. Она щегольнула в узких брюках и мерцающем топе с глубоким декольте.

Среди гостей также были: Ольга Бузова, Яна Рудковская, Ксения Собчак, Жасмин и другие известные персоны. Киркоров даже устроил модный показ для своих друзей.

Поклонники оценили выбор Алены. Многие были сражены ее точеной фигурой. «Ну что за красотка», «Ох, фигурка роскошная», «Тут талия просто осиная», «Какая вы изящная», «Просто ангел», «А такой лук Филипп оценил? Блестки его страсть», «А Никита вами любуется? Вы же сногсшибательная», — прокомментировали пост подписчики.

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