И снова без белья: Бузова в платье со откровенным разрезом засветила свои прелести в Кремле

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она не скрывает, что за последние годы ее жизнь изменилась. Армия ее поклонников стала огромной, многие артисты стали с ней дружить. Она продолжает пробовать свои силы в разных сферах.

Примечательно, что в последнее время Ольга стала много работать над собой. Она занялась музыкой и танцами. При этом продолжает всегда быть в центре внимания.

30 апреля Бузова приехала в Москву. Она два дня веселилась с друзьями в культурной столице. Примечательно, что телеведущая сразу отправилась в Кремль, где в свой день рождения дал концерт Филипп Киркоров.

Для такого случая артистка выбрала особенный образ. Она предстала на публике в черном платье с разрезом от бедра и босоножках на каблуке. Ольга устроила дефиле на лестнице, засветив свои прелести.

«К тебе … Я люблю тебя, мой король», — написала она.

Поклонники поразились такому смелом образу. В последнее время Бузова много работает над фигурой. Она заверила, что постройнела.

«Очень красиво», «Ох, какая грация», «Ну прикройся! Срам», «Вот так, одна красивая и талантливая девочка, затмила собой короля российского шоу бизнеса, на его же юбилее!», «Оля, устала мне кажется уже», «Типа без трусов», «Ну что ни наряд, то обязательно полуголая», «Новые луки есть? Чтобы прилично все было», «Это что-то» — прокомментировали пост подписчики.

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